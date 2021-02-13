13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси в помещениях, который завершился в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница команды Минской области в победной попытке улетела на 6 м 71 см. Второе место заняла Виолетта Скворцова из Витебской области - 6 м 44 см. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за Полиной Злотниковой из Гомельской области - 5 м 97 см.

В прыжках с шестом у женщин не было равных Кристине Концевенко из дружины Гомельской области, которая смогла преодолеть высоту 4 м 10 см. Сразу две спортсменки завоевали серебряные награды. С одинаковым результатом 3 м 70 см завершили турнир спортсменка из Гомельской области Кристина Мудрагель и ее соперница из Брестской области Анастасия Гаврилик.

В беге на 3000 м у женщин золото чемпионата страны выиграла Нина Савина (Могилевская область). Она пересекла финишную черту спустя 9 мин. 33,74 сек. после старта финального забега. Серебро выиграла Светлана Санько, выступающая за команды Минска и Гродненской области, - 9 мин. 33,11 сек. Третье место заняла еще одна представительница Могилевской области Татьяна Шабанова - 9 мин. 33,46 сек.

В аналогичной дисциплине у мужчин золото турнира завоевал Сергей Платонов из Могилевской области, в упорной борьбе показавший результат 8 мин. 14,52 сек. Второе место еще у одного представителя Приднепровского региона Вячеслава Скудного - 8 мин. 16,95 сек. Третье место у стайера Александра Санько, представляющего Минск и Гроденскую область, - 8 мин. 20,38 сек.

Учитывая эти и предыдущие результаты, показанные на турнире, были подведены итоги командной борьбы. Первое место заняла дружина Брестской области - 273,75 очка. Вторая позиция у сборной Могилевской области - 261,50 балла. Замкнули тройку сильнейших легкоатлеты Гроденской области - 248,50.-0-