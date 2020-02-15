Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на турнире в Берлине

Анастасия Мирончик-Иванова. Фото из архива
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место в прыжках в длину на международном турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
Белорусская спортсменка показала свой лучший результат в сезоне, совершив прыжок на 6,75 м. Опередить ее смогли лишь немка Малайка Михамбо, которая сумела показать результат 7,07 м, и нигерийка Эсе Бруме - 6,79 м.
Также высокий результат на этом турнире показал белорус Виталий Парахонько, который занял четвертое место в забеге на 60 м (его время - 7,67 сек.).-0-