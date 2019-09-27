Прыгунья в высоту Карина Демидик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья в высоту Карина Демидик вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который с 27 сентября до 6 октября проходит в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сначала белоруска покорила высоту 1 м 80 см, а потом прыгнула 1 м 85 см.

Из девятнадцати спортсменок, выступавших вместе с Кариной Демидик в группе В, пятеро закончили соревнования, не добравшись до отметки 1 м 89 см. Однако белоруска покорила и ее. После она взяла высоту 1 м 92 см. А затем преодолела рубеж 1 м 94 см, напрямую квалифицировавшись в финал.

Судьба наград в прыжках в высоту среди женщин решится 30 сентября. Начнутся состязания в этом виде программы в 20:30 по белорусскому времени.

На ЧМ по легкой атлетике борьбу за 49 комплектов медалей ведут около 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. В их числе 30 легкоатлетов из Беларуси. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусы выиграли золотую и бронзовую медали, а в Лондоне-2017 остались без наград.-0-

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