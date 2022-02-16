ПСЖ и "Манчестер Сити" победили в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов состоялись в Париже и Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в столице Франции одолели мадридский "Реал" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победу хозяевам принес Килиан Мбаппе, отличившийся на 4-й компенсированной минуте второго тайма. На 62-й минуте игры Лионель Месси на реализовал пенальти - его удар отразил голкипер гостей Тибо Куртуа.

В Лиссабоне английский "Манчестер Сити" разгромил португальский "Спортинг" с результатом 5:0. Уже в первом тайме голевой дубль оформил Бернарду Силва, еще по мячу забили Рияд Марез и Фил Фоден.

Еще два матча первого раунда плей-офф чемпионской Лиги пройдут сегодня. Итальянский "Интер" встретится в Милане с английским "Ливерпулем", австрийский "Зальцбург" примет у себя дома лучшую команду Германии мюнхенскую "Баварию".

Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" 22 февраля примет в британской столице французский "Лилль". Испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянским "Ювентусом". Повторные встречи в этих парах намечены на 16 марта в Лилле и Турине.

Еще два стартовых поединка 1/8 финала состоятся 23 февраля: в Мадриде испанский "Атлетико" примет английский "Манчестер Юнайтед", в португальской столице лиссабонская "Бенфика" будет соперничать с нидерландским "Аяксом". Ответные матчи в этих парах пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

После группового этапа ЛЧ бомбардирскую гонку возглавляет ивуарийский нападающий "Аякса" Себастьян Алле, забивший 10 мячей, на один гол отстает лидер атак "Баварии" польский нападающий Роберт Левандовски.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок состоится 28 мая в российском Санкт-Петербурге.-0-