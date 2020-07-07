Работа под руководством личных тренеров поможет белорусским дзюдоистам улучшить результаты - Стешенко

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа под руководством личных тренеров поможет белорусским дзюдоистам улучшить результаты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал известный экс-дзюдоист сборной Беларуси, серебряный призер чемпионата Европы-2010, победитель и призер престижных международных соревнований Александр Стешенко.

"Институт национальных команд для атлетов высокого уровня должен быть, но базовая подготовка в клубах лучше поможет приобрести нужный фундамент для дальнейшей карьеры. Я считаю, что в сборной Беларуси нужно больше уделять время индивидуальной работе. Это поможет улучшить результаты. Если взять лидеров мирового дзюдо - Японию, Россию, Францию - то у них на каждый вес есть свой тренер. Отличный вариант для нашей страны, считаю, привлечение личных тренеров. Работать надо не в общей массе, а со своими наставниками более детально", - сказал Александр Стешенко. По его словам, нужно определять готовность атлета с точки зрения спортивной медицины, когда нужно отдохнуть или увеличить нагрузку. Также, по мнению дзюдоиста, не стоит пренебрегать в подготовке другими видами спорта, такими как самбо, вольная и греко-римская борьба, джиу-джитсу.

Важным вопросом для белорусских дзюдоистов также является стабильное качество выступлений на соревнованиях. Нет уверенности в том, что один и тот же спортсмен на международных стартах будет приносить гарантированный результат, считает Александр Стешенко. "Мы недавно решили своим клубом сделать шаг в сторону большого спорта и предложили лучшему действующему дзюдоисту Беларуси Даниэлу Мукете помощь в обеспечении спортивным питанием и фармакологией, экипировкой. По возможности оплатим какой-нибудь сбор или турнир. В свою очередь он будет способствовать популяризации дзюдо в Беларуси. На данный момент это единственный атлет, который с уверенностью одерживает победы над топовыми спортсменами", - добавил он.

Белорусский дзюдоист Даниэл Мукете (весовая категория 100 кг) рассказал, что был дома в Витебске, после чего некоторое время провел на самоизоляции в Минске. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и находится на сборе в "Чижовка-Арене". "В целом все хорошо, есть нехватка спарринг-партнеров, приходится тренироваться с ребятами меньшего веса, хотелось бы побольше людей моей категории. Пока смотрим по возможностям. Ориентировочно готовимся выступать в сентябре", - отметил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Среди белорусских дзюдоистов последнюю медаль завоевал на Олимпийских играх - 2004 в Афинах Игорь Макаров (100 кг). Тогда он стал чемпионом главного старта четырехлетия.

Даниэл Мукете - двукратный обладатель золотых наград чемпионатов Европы (U23) в 2017 и 2019 годах, победитель VII Всемирных военных игр в Китае. Белорусская федерация дзюдо признала его лучшим спортсменом 2019 года.-0-