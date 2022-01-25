Рафаэль Надаль сыграет с Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые участники одной второй финала Открытого чемпионата Австралии по теннису - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском одиночном разряде проход в полуфинал оформил Рафаэль Надаль, в упорном пятисетовом поединке обыгравший представителя Канады Дениса Шаповалова - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. За выход в финал испанец поспорит с Маттео Берреттини из Италии, который также в пяти партиях сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса - 6:3, 6:3, 3:6, 3:6, 6:2.

Обладатели двух оставшихся путевок в полуфинал определятся завтра: итальянец Янник Синнер сыграет с греком Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев из России встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Уверенное движение по женской сетке Australian Open продолжает первая ракетка мира Эшли Барти. В матче 1/4 финала австралийка отдала всего два гейма Джессике Пегуле из США - 6:2, 6:0. Соперницей Барти по полуфиналу станет еще одна американка Мэдисон Киз, которая сегодня справилась с чешкой Барборой Крейчиковой - 6:3, 6:2.

Завтра в рамках женского турнира состоятся еще два четвертьфинала: Даниэль Коллинс (США) - Ализе Корне (Франция) и Ига Швентек (Польша) - Кайя Канепи (Эстония).-0-