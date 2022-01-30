Рафаэль Надаль во второй раз стал победителем Australian Open

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль во второй раз в карьере выиграл открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке испанец обыграл россиянина Даниила Медведева - 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 25 минут. Проиграв две партии, Рафаэль Надаль сумел собраться и выиграл три сета подряд. В активе победителя 23 эйса при всего трех у соперника.

Даниил Медведев второй раз подряд проиграл в финале Australian Open: год назад он уступил сербу Новаку Джоковичу. Для Рафаэля Надаля это был шестой финальный поединок австралийского первенства. В 2009 году он стал чемпионом, а в еще четырех решающих поединках на кортах "Мельбурн-Парка" он уступал своим соперникам (2012, 2014, 2017, 2019). Теперь в послужном списке 35-летнего испанца 21 титул на турнирах серии "Большого шлема".

Вчера в финале женского одиночного разряда первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти переиграла в двух сетах американскую теннисистку Даниэль Коллинз (30) - 6:3, 7:6 (7:2). Эшли Барти в первый раз стала чемпионкой на кортах "Мельбурн-Парка", кроме того в ее активе еще два титула на турнирах серии "Большого шлема": в 2019 году она стала победительницей открытого чемпионата Франции, а в 2021-м была лучшей на кортах Уимблдона.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского чемпионата составляет $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработали по $3,1 млн.-0-