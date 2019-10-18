Развитие женского баскетбола - один из приоритетов сотрудничества БФБ с коллегами из Абу-Даби

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор - генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина встретилась с представительницами Женской спортивной академии Фатимы бинт Мубарак во время визита белорусской баскетбольной делегации в Абу-Даби, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

На мероприятии принимающую сторону представляли шейха аль-Зааби, менеджер академии по коммуникациям Нефели Хондрогианни, экс-игрок сборной по баскетболу Фатима аль-Амри, а также экс-игрок сборной по футболу, эксперт ФИФА, тренер академии Хоурия аль-Тахери. Участники встречи обсудили планы сотрудничества в развитии женского баскетбола 5х5 и 3х3, договорились о проведении в ближайшем будущем совместных тренировочных кэмпов, товарищеских игр и турниров, а также семинаров для судей и тренеров.

Хозяева с интересом познакомились со структурой белорусского спорта, системой подготовки резерва, достижениями женских команд и отдельных атлетов. Представительницы Женской спортивной академии рассказали о том, как работают в Абу-Даби, поделились проектом по созданию женской баскетбольной команды и пригласили генсека БФБ принять участие в масштабном форуме, посвященном роли женщин в спорте. Мероприятие запланировано на ноябрь 2020 года.

"Несмотря на культурные различия стран проблемы развития женского спорта везде носят схожий характер, - поделилась впечатлениями Анастасия Маринина. - Во всем мире специалистов волнуют вопросы лидерства, гендерного равенства, вовлечения детей в занятия физической культурой, пропаганды здорового образа жизни. В Женской спортивной академии Абу-Даби работают не просто профессионалы - это менеджеры, которые вкладывают все свои силы, энтузиазм в любимое дело, ставя самые амбициозные задачи. Уверены, что наше сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным".

Во время встречи. Фото Белорусской федерации баскетбола

Женская академия спорта имени Фатимы Бинт Мубарак (FBMA) является некоммерческим государственным учреждением эмирата Абу-Даби, столицы ОАЭ. Академию, основанную в октябре 2010 года, возглавляет шейха Фатима Бинт Хазаа бен Заид аль-Нахайян, которая содействует женскому спорту в ОАЭ.

Визит белорусской делегации реализуется по меморандуму о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту. Проект осуществляется при поддержке спортивного клуба "Бани Яс" и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.-0-