Речицкий "Спутник" не сможет продолжить выступление в чемпионате Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты речицкого "Спутника" не смогут продолжить выступление в чемпионате Беларуси. Это связано с финансовыми проблемами, говорится в официальном обращении речицкого клуба, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Согласно регламенту соревнований в высшей лиге, если участник турнира провел не менее 50% матчей (как в данном случае со "Спутником"), и не может играть дальше, то ему засчитываются поражения во всех оставшихся матчах со счетом 0:3. Соответственно, соперникам присуждаются победы с таким же результатом.

После половины турнирной дистанции (15 матчей) "Спутник" набрал 7 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона 31-го чемпионата страны.

Окончательное решение по этому поводу будет принято на ближайшем заседании исполнительного комитета АБФФ, которое состоится 28 июля.-0-