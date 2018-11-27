РЕПОРТАЖ: Юные теннисисты попробовали свои силы в спарринге с Ариной Соболенко

Современный теннисный комплекс в центре Минска СДЮШОР "Смена" был переполнен желающими попробовать себя в одной из самых популярных спортивных игр. В преддверии открытого турнира по теннису Honka Cup среди мальчиков и девочек 8-10 лет первая ракетка Беларуси Арина Соболенко провела мастер-класс. Будущие профессиональные игроки, некоторые вместе с родителями, с нетерпение ждали спортсменку, которая уверенно провела вторую часть сезона и вошла в число элитных теннисисток. Корреспонденты БЕЛТА лично убедились, насколько популярна сейчас Арина Соболенко у подрастающего поколения, на тренировке под ее руководством.

По словам одного из организаторов турнира и мастер-класса Анны Неделькиной, данное мероприятие является символичным - именно в этом здании Арина Соболенко тренировалась и делала первые шаги в большом спорте. "Важно, чтобы дети смотрели на своих кумиров, вдохновлялись и равнялись на них. Мы планируем и дальше организовывать такие мероприятия", - отметила она.

После торжественной части дети выстроились в длинную очередь, чтобы сыграть с известной теннисисткой. Арина Соболенко каждому уделила время.

"Приятно видеть, когда теннисом занимаются столько детей, некоторые из них в ближайшем будущем, возможно, станут топ-игроками, - поделилась впечатлениями от мастер-класса Арина Соболенко. - Я надеюсь, что у них все сложится в профессиональной карьере".

После игры дети делились своими эмоциями. Юный Марат признался, что играть против одной из ведущих белорусских теннисисток было не сложно, но интересно. Своей игрой он остался доволен. Арсению же спарринг дался с трудом, он опасался ударить в сетку и поэтому очень переживал.

Автограф-сессия со звездами мирового спорта - всегда в числе важных моментов таких мероприятий. Дети с удовольствием фотографировались с Ариной Соболенко, подписывали фотокарточки. Одна из ведущих спортсменок мира расписывалась на своем изображении, понимая насколько важно это для детей.

"Нам все очень понравилось. Это настоящий праздник для детей. Сейчас с нетерпением ждем турнира, чтобы попробовать свои силы", - рассказала мама юной теннисистки Юлия Шмыгина.

Возможно, встреча с первой ракеткой Беларуси для некоторых детей стала знаковой и из юных спортсменов вырастут профессиональные игроки, которые будут прославлять Беларусь на мировых кортах.

Сейчас Арина Соболенко занимает тринадцатую строку в мировом рейтинге (WTA). По результатам прошлого сезона она получила награды WTA "Прорыв месяца", "Игрок месяца", а также "Дебют года".

Александр ЖИБУЛЬ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

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