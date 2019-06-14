Республиканская спартакиада школьников по летним видам спорта открывается 15 июня в Молодечно

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие республиканской спартакиады школьников и церемония финиша пробега эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" по Минской области состоятся 15 июня в Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Спартакиада проходит в преддверии II Европейских игр, она продлится по 19 июня. В программу соревнований включены 19 олимпийских видов спорта и 2 неолимпийских (шашки, шахматы). Главную судейскую коллегию спартакиады возглавит заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР по спортивной гимнастике, чемпионка XX Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель.

Как пояснили в Минобразования, спартакиада проводится в три этапа. Первый - это районные и городские соревнования. В них приняли участие более 170 тыс. школьников в возрасте 13-16 лет. Второй этап проводится в областях и Минске среди сборных команд - победителей районных и городских соревнований. На третьем финальном этапе будут состязаться около 2,5 тыс. юных спортсменов. Итоги спартакиады подведут 19 июня в Слуцке.

Для проведения соревнований по летним видам спорта задействованы спортивные сооружения Молодечно, Вилейки, Червеня, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля, Могилева - всего 18 объектов.

Победителем зимнего этапа спартакиады 2019 года стала Могилевская область. Абсолютным чемпионом будет определен регион (область, Минск), который наберет в общекомандном первенстве наибольшее количество очков в соревнованиях по зимним и летним видам спорта.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-