Республиканские соревнования по борьбе возобновятся 14 августа

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по борьбе (женской, вольной и греко-римской) возобновятся 14 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский.

"Первым турниром для молодых борцов вольного стиля станет первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет. Соревнования начнутся 14 августа. С января был проведен только чемпионат страны, прошло уже много времени. Эти состязания станут отличной возможностью посмотреть молодых атлетов, их физическую форму", - сказал Иван Янковский.

Он отметил, что спортсмены национальной команды чувствуют себя прекрасно и находятся на сборах в "Стайках". Внимание уделяется общефизической подготовке и развитию функциональных возможностей организма. "Мы беспрерывно тренировались все лето. Сейчас отдохнули месяц и снова в бой. Хочется уже скорее начать активную соревновательную деятельность. Первым серьезным стартом для взрослых спортсменов станет 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя", - добавил главный тренер.

Иван Янковский в числе основных задач, которые стоят перед спортсменами на этот год, назвал подготовку к чемпионату мира по борьбе в Сербии, Играм стран СНГ, турниру на призы Александра Медведя и международным соревнованиям в Киеве.-0-