Республиканский турнир команд высшей лиги по баскетболу пройдет в Гомеле





Командные поединки состоятся в областном клубе по игровым видам спорта (ул. Богдана Хмельницкого, 118а).





3 сентября в 15.40 встретятся "Гомельские Рыси" и "Гродно-93", а в 18.40 - "ЦОР-Борисфен" и "Цмоки-Минск". 4 сентября в 15.30 игру начнут "Гродно-93" и "Цмоки-Минск", в 18.40 - "ЦОР-Борисфен" и "Гомельские рыси". В полдень 5 сентября за комплекты наград поборются "Гродно-93" и "ЦОР-Борисфен", затем в 14.30 - "Цмоки-Минск" и "Гомельские рыси".





За ходом состязаний смогут наблюдать все желающие. Вход свободный.





Спортивное мероприятие приурочено к 879-летию Гомеля.-0-

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27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский турнир среди мужских команд высшей лиги по баскетболу пройдет в Гомеле 3-5 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.