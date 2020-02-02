Ричард Макларен возглавил антикоррупционное расследование, инициированное руководством IWF

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский юрист Ричард Макларен возглавил расследование, инициированное руководством Международной федерации тяжелой атлетики для проверки фактов, изложенных в немецком документальном фильме, посвященном коррупции в данной организации, автором которого стал Хайо Зеппельт. Такая информация содержится на официальном сайте IWF.

Сообщается, что команда канадского юриста, который обрел известность в качестве главы комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, приступит к работе 3 февраля.

Одна из ключевых задач Ричарда Макларена - расследование правомерности обвинений в адрес президента IWF Тамаша Аяна, который подозревается в финансовых злоупотреблениях и сокрытии многочисленных случаев применения допинга.

Напомним, что 22 января нынешнего года венгр, более 40 лет находящийся на руководящих ролях в IWF, ушел в отставку на 90 дней до завершения разбирательств. Временно исполняет обязанности президента IWF Урсула Папандреа из США.-0-