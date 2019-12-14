Роберт Куровский завоевал серебро на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике в Израиле

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Роберт Куровский (весовая категория 102 кг) занял второе место на чемпионате Европы U15 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.
В сумме двоеборья (рывок и толчок) белорус справился с весом в 271 кг (122+149). На высшую ступень пьедестала почета поднялся румынский атлет Ионут Тука (121+160). Бронзовую награду завоевал поляк Шимон Зиолковски (130+140).
Как сообщалось, в категории U15 белорусы Егор Гринько (61 кг) и Рина Литошик (71 кг) завоевали серебряные медали. Екатерина Якушева (59 кг) и Алеся Царенок (81 кг) стали бронзовыми призерами. В категории U17 Дмитрий Ходас (67 кг) поднялся на третью ступень пьедестала, Сергей Шаренков (89 кг) стал чемпионом Европы, Диана Савченко (76 кг) заняла третье место.
За награды форума состязаются около 500 атлетов из 40 стран Европы. Завершится чемпионат Европы U15 и U17 сегодня.-0-