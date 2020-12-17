ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:57 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции В мире
00:28 Более 642 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки В мире
00:01 ФОТОФАКТ: Новая постоянная экспозиция открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле Культура
17.12.20
17.12.20 23:52 Роберт Левандовски впервые признан лучшим футболистом мира Спорт
17.12.20 23:32 Строительство поликлиник и учебных учреждений - какие темы звучали на диалоговой площадке в Минске Регионы
17.12.20 23:10 Белорус Денис Хроменков выиграл бронзу КМ по вольной борьбе Спорт
17.12.20 22:56 Белгосфилармония приглашает на концерт "Танго. История страсти" Афиша
17.12.20 22:47 Выставочный проект "Белорусский костюм: прошлое и современный дизайн" открылся в Минске Афиша
17.12.20 22:45 "Мешков Брест" проиграл "Эльверуму" в матче гандбольной Лиги чемпионов Спорт
17.12.20 22:35 Театр эстрады презентовал зрителям мюзикл-детектив "Джек Потрошитель" Культура
17.12.20 22:26 Проект "Память сердца" поможет сохранить историческую ценность подвига победителей - мнение Регионы
17.12.20 22:15 Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе до декабря 2022 года Спорт
17.12.20 22:06 ЦСКА обыграл "Ростов" в матче футбольного чемпионата России Спорт
17.12.20 22:00 Пропавшие в пещерах Подмосковья дети найдены В мире
17.12.20 21:59 Минфин планирует собирать до Br500 млн транспортного налога в год Экономика
17.12.20 21:55 Турчин: заболеваемость COVID-19 в Минской области должна пойти на спад во второй половине января Общество
17.12.20 21:45 Полотна мастера религиозной живописи Яна Дамеля можно увидеть в НХМ Культура
17.12.20 21:32 Автосервис, торговля и услуги - около 330 жителей Гомельской области получили субсидии на свое дело Регионы
17.12.20 21:22 Во Дворце гражданских обрядов каждый четвертый брак заключается с иностранцем Общество
17.12.20 21:17 Новогодняя ярмарка откроется 19 декабря на МТЗ Регионы
17.12.20 21:15 Группа детей пропала в пещерах в Подмосковье В мире
17.12.20 21:09 Польша с 28 декабря вводит общенациональный карантин В мире
17.12.20 21:06 Хоккеисты "Немана" победили столичную "Юность" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17.12.20 21:00 Под Смолевичами фура насмерть сбила мужчину Происшествия
17.12.20 20:54 Магия цифр: красивые даты для регистрации брака будущие супруги бронируют за год Общество
17.12.20 20:49 Исполком СНГ запускает информационное приложение для мобильных устройств Технологии
17.12.20 20:40 Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд Экономика
17.12.20 20:35 Лугина: нужно организовать кооперацию предприятий в части технологических процессов и кадров Общество
17.12.20 20:29 В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию Общество
17.12.20 20:21 Депутаты рассмотрят 18 декабря в первом чтении законопроект "О туризме" Общество
Все новости
Все новости
Спорт
17 декабря 2020, 23:52

Роберт Левандовски впервые признан лучшим футболистом мира

Роберт Левандовски. Фото EPA-EFE
Роберт Левандовски. Фото EPA-EFE

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски впервые признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения лауреатов уходящего футбольного года "The Best" впервые прошла в онлайн формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году 32-летний Роберт Левандовский помог "Баварии" в очередной раз стать чемпионом Германии, обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также выиграть Лигу чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром немецкой бундеслиги, забив 34 гола, и чемпионской Лиги, в матчах которой 15 раз поражал ворота соперников.

Конкурентами польского нападающего в борьбе за звание лучшего футболиста 2020 года были лауреат прошлого года аргенттнский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский нападающий итальянского "Ювентуса" из Турина Криштиану Роналду.

Страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим голкипером года.

Лучшим тренером года стал немецкий наставник Юрген Клопп, под руковдством которого "Ливерпуль" стал чемпионом Англии после 30-летнего перерыва.

Южнокорейский нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин удостоен приза имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол.

У женщин лучшей футболисткой года стала защитница сборной Англии и "Манчестер Сити" Люси Бронз. Сара Буадди (сборная Франции; "Лион") стала лучшим голкипером. Наставница сборной Нидерландов Сарина Вигман признана лучшим тренером женских команд.

Призом "Fair Play" награжден 17-летний итальянский футболист-любитель Маттиа Аньезе, который спас жизнь игроку соперников, потерявшему сознание во время игры

Лучшим фанатом стал бразилец Маривалдо Франсиску да Силва, который пешком преодолевает 60 км, чтобы поболеть за свой любимый клуб "Ресифе".

Церемония вручения наград ФИФА лауреатам футбольного года "The Best" проходит с 2016 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Денис Хроменков. Фото из архива Белорус Денис Хроменков выиграл бронзу КМ по вольной борьбе
Фото БГК "Мешков Брест" "Мешков Брест" проиграл "Эльверуму" в матче гандбольной Лиги чемпионов
Фото football-fun.ru Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе до декабря 2022 года
Фото ПФК ЦСКА Москва ЦСКА обыграл "Ростов" в матче футбольного чемпионата России
Фото ХК "Неман" Гродно Хоккеисты "Немана" победили столичную "Юность" в матче чемпионата Беларуси
Фото из архива Футболистки "Минска" не вышли в 1/8 финала женской Лиги чемпионов
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского
"Мы невозможное сделали, но надо бы еще чуть-чуть" - Лукашенко оценил экономические итоги Минской области
Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Червяков: в новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса
Европейских экспертов готовы принять на площадке БелАЭС в любое время - Минэнерго
Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд
В Беларуси предлагают временно повысить некоторые налоги для компенсации расходов из-за COVID-19
Турчин: заболеваемость COVID-19 в Минской области должна пойти на спад во второй половине января
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Заседание Совета постпредов стран СНГ прошло в Минске
ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно
В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию
Путин заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы
Университет МЧС получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета
beCloud завершил масштабное тестирование технологии 5G
В Минюсте назвали средний возраст вступления в первый брак белорусских мужчин и женщин
Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогов - Карпенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.