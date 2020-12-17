Роберт Левандовски впервые признан лучшим футболистом мира

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски впервые признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения лауреатов уходящего футбольного года "The Best" впервые прошла в онлайн формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году 32-летний Роберт Левандовский помог "Баварии" в очередной раз стать чемпионом Германии, обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также выиграть Лигу чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром немецкой бундеслиги, забив 34 гола, и чемпионской Лиги, в матчах которой 15 раз поражал ворота соперников.

Конкурентами польского нападающего в борьбе за звание лучшего футболиста 2020 года были лауреат прошлого года аргенттнский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский нападающий итальянского "Ювентуса" из Турина Криштиану Роналду.

Страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим голкипером года.

Лучшим тренером года стал немецкий наставник Юрген Клопп, под руковдством которого "Ливерпуль" стал чемпионом Англии после 30-летнего перерыва.

Южнокорейский нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин удостоен приза имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол.

У женщин лучшей футболисткой года стала защитница сборной Англии и "Манчестер Сити" Люси Бронз. Сара Буадди (сборная Франции; "Лион") стала лучшим голкипером. Наставница сборной Нидерландов Сарина Вигман признана лучшим тренером женских команд.

Призом "Fair Play" награжден 17-летний итальянский футболист-любитель Маттиа Аньезе, который спас жизнь игроку соперников, потерявшему сознание во время игры

Лучшим фанатом стал бразилец Маривалдо Франсиску да Силва, который пешком преодолевает 60 км, чтобы поболеть за свой любимый клуб "Ресифе".

Церемония вручения наград ФИФА лауреатам футбольного года "The Best" проходит с 2016 года.-0-