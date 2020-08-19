Рональд Куман возглавил "Барселону"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный нидерландский специалист Рональд Куман стал главным тренером футболистов испанской "Барселоны", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По данным официального сайта "Барсы", контракт с новым наставником команды подписан до 2022 года. Будучи игроком, Рональд Куман, которому сейчас 57 лет, играл в составе каталонского клуба с 1989 по 1995 год. За это время в "Барселоне" он стал четырехкратным чемпионом Испании, трижды завоевывал Суперкубок страны, по разу выигрывал Кубок страны, Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. В последнее время Рональд Куман возглавлял национальную сборную Нидерландов.

В прошлом сезоне футболисты "Барселоны" под руководством испанского тренера Энрике Сетьена не взяли ни одного национального трофея, а в недавнем четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли с крупным счетом 2:8 мюнхенской "Баварии".-0-