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21 января 2022, 21:17

Россияне разгромили словаков на чемпионате Европы по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России по мини-футболу победно начала выступление на чемпионате Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Амстердаме в первом поединке предварительной группы С россияне пропустили мяч уже на 3-й минуте игры после точного удара Петера Козара. В середине первой половины игры российские спортсмены с интервалом в одну минуту ответили двумя голами - сначала счет сравнял Артем Антошкин, а потом второй мяч забил Антон Соколов. После перерыва преимущество российской дружины было подавляющим, и они еще пять раз поразили ворота соперников. Дважды это сделал Артем Антошкин, в активе которого стало 3 гола, Антон Соколов оформил свой голевой дубль, еще по мячу забили Робиньо и Иван Милованов. Во втором матче этого квартета поляки встретятся с хорватами.

Результаты игр первого тура в других группах:

А - Португалия - Сербия - 4:2, Нидерланды - Украина - 3:2.

В - Казахстан - Словения - 4:4, Финляндия - Италия - 3:3.

В квартете D первые встречи состоятся завтра: Грузия - Азербайджан, Испания - Босния и Герцеговина.

Групповой этап 12-го по счету чемпионата Европы по мини-футболу завершится в Амстердаме и Гронингене 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Больше всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-

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