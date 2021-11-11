Россияне сыграют с футболистами Кипра в квалификации чемпионата мира

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в четырех группах европейской квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года пройдут очередные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры группы Н футболисты сборной России примут в Санкт-Петербурге одного из аутсайдеров команду Кипра. Если подопечные Валерия Карпина сегодня победят, то в последней игре 14 ноября в гостях у своего единственного конкурента в борьбе за первое место сборной Хорватии им достаточно будет сыграть вничью. Хорваты встретятся на выезде с еще одним неудачником отборочной кампании Мальтой. В Трнаве футболисты Словакии примут сборную Словении. Положение команд после 8 туров: Россия - 19 очков, Хорватия - 17, Словакия - 10, Словения - 10, Мальта - 5, Кипр - 5.

В группе А футболисты Азербайджана сыграют в Баку с командой Люксембурга, а в Дублине ирландцы встретятся с португальцами. Турнирное положение: Сербия - 17 очков (7 матчей), Португалия - 16 (6), Люксембург - 6 (6), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (7).

Один из аутсайдеров группы В сборная Грузии сыграет в Батуми с лидером командой Швеции. Еще один фаворит Испания в Афинах будет соперничать с греками. Турнирное положение: Швеция - 15 (6), Испания - 13 (6), Греция - 9 (6), Грузия - 4 (7), Косово - 4 (7).

В группе J футболисты Германии, уже обеспечившие себе путевку в финальную стадию мирового первенства, сыграют в Вольфсбурге с аутсайдером Лихтенштейном. В Бухаресте румыны примут команду Исландии, а в Ереване армяне встретятся с Северной Македонией. Положение после 8 туров: Германия - 21, Румыния - 13, Северная Македония - 12, Армения - 12, Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.

Сборная Беларуси свой последний поединок в квалификационной группе Е проведет 13 ноября в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Команда Беларуси уже потеряла все шансы выйти из группы, а футболисты Уэльса продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также в субботу лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).-0-