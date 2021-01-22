Россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский стреляющий лыжник Александр Логинов не знал себе равных в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами уроженец Саратова преодолел за 48 мин. 41,8 сек. При этом опытный спортсмен не допустил ни одного промаха. Не помешала россиянину выиграть даже сломанная по ходу дистанции лыжная палка.

Со вторым временем после россиянина финишировал норвежец Стурла Хольм Легрейд, уступивший победителю 58,5 сек. и дважды выстреливший мимо цели. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе. Допустив два промаха, он отстал от спортсмена, занявшего первое место, на 1 мин. 10,6 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то выше других в итоговом протоколе расположился Антон Смольский. Не закрыв три мишени, он уступил победителю 3 мин. 29,5 сек., заняв 28-е место. Никита Лобастов - 32-й, (отставание 3 мин. 40,5 сек., 1 промах). Промахнувшийся три раза Сергей Бочарников уступил Александру Логинову 5 мин. 25,5 сек. Это 57-й результат в итоговом протоколе. Дмитрий Лазовский стал 77-м (отставание 7 мин. 08,8 сек., 5 промахов), Максим Воробей - 84-м (отставание 8 мин. 41,9 сек., 2 промаха). Всего стартовали 97 спортсменов.-0-