Россиянин Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире по ММА в Японии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский спортсмен смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко победил нокаутом американца Куинтона Джексона в поединке Bellator, который прошел в японской Сайтаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Федор Емельяненко, известный своей борьбой в партере, предпочел измотать оппонента в стойке. Россиянин контратаковал, превосходя по скорости Куинтона Джексона. Через 2 мин. 59 сек. после начала поединка Федор Емельяненко подловил американца и пробил правый боковой удар, отправив соперника на настил ринга.

На счету Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Россиянин завоевал третью победу в последних четырех противостояниях.

После поединка с Куинтоном Джексоном Федор Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру.

Куинтон Джексон является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 14 поражений.-0-