Россиянин Василий Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Швеции

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Василий Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель точно стрелял, показав на финише результат 31 мин. 35,4 сек. Серебро выиграл Александр Андерсен (Норвегия) - отставание 1 мин. 1,7 сек. (4 промаха). Бронза у еще одного россиянина Александра Поварницына - отставание 1 мин. 7,7 сек. (1 промах).
Лучший из белорусских спортсменов Никита Лобастов занял 12-е место (отставание 2 мин. 1,9 сек., 2 промаха). Илья Авсеенко 21-й (отставание 2 мин. 58,1 сек., 2 промаха), Илья Тулатин 44-й (отставание 5 мин. 21,1 сек., 7 промахов), Антон Шидловский 55-й (отставание 7 мин. 28,4 сек., 8 промахов).-0-