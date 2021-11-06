Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при в Италии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Развязка престижного турнира в женском одиночном катании получилась достаточно неожиданной.

Победительница в прокате произвольной программы прыгнула четверной флип, и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05 балла. Ее итоговый результат – 236,78 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа. Однако ее подвела ошибка на тройном риттбергере. Итоговая оценка по сумме двух видов программы - 226,35 балла.

Однако главной героиней состязаний стала бельгийка Луна Хендрикс. Она сенсационно возглавила промежуточный протокол соревнований после первого дня соревнований и смогла удержаться по итогам двух прокатов -219,05 балла.

Это ее первое достижение на столь серьезном уровне. -0-