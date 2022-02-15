Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе ОИ

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На льду пекинского Capital Indoor Stadium завершились выступления фигуристок в короткой программе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшую оценку получила российская спортсменка Камила Валиева - 82,16 балла, второй результат у ее соотечественницы Анны Щербаковой (80,20), на третьей позиции японская фигуристка Каори Сакамото (79,84).

Представительница Беларуси Виктория Сафонова заработала 61,46 балла и с 17-м результатом попала в число 24 соискательниц наград. В четверг, 17 февраля, они выступят с произвольной программой.-0-