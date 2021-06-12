Российские футболисты проиграли бельгийцам на чемпионате Европы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России уступили команде Бельгии со счетом 3:0 в своем первом матче финального этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре в Санкт-Петербурге бельгийцы вышли вперед на 10-й минуте после удара Ромелу Лукаку, а через 25 мин. Томас Менье удвоил результат. В оставшееся игровое время сборная Бельгии полностью контролировала ход встречи и на 88-й минуте Ромелу Лукаку установил окончательный результат - 3:0.

Во втором поединке предварительной группы В дебютанты финального турнира Евро футболисты Финляндии в Копенгагене неожиданно выиграли у команды Дании - 1:0.

В поединке группы А в Баку сборные Швейцарии и Уэльса не выявили победителя - ничья 0:0. В матче открытия сборная Италии в Риме разгромила турков со счетом 3:0.

Завтра состоятся первые встречи еще в двух группах. В квартете С футболисты Нидерландов примут в Амстердаме сборную Украины, а в Бухаресте футболисты Австрии сыграют с еще одним новичком континентального первенства командой Северной Македонии. В группе D сборная Англии в Лондоне встретится с вице-чемпионами мира хорватами.

Составы остальных предварительных групп:

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Португалии, Чехословакии, Дании и Греции.-0-