Российские гандболисты уступили египтянам в матче чемпионата мира

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи второго этапа завершились на чемпионате мира по гандболу в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 4-й группе российские гандболисты проиграли хозяевам турнира египтянам со счетом 23:28. В первом поединке этого квартета сборная Словении уверенно победила в балканском дерби команду Северной Македонии - 31:21. Также сегодня сборная Беларуси встретится с командой Швеции (начало матча в 22.30, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). Положение команд: Швеция - 4 очка (2 матча), Египет - 4 (3), Словения - 4 (3), Россия - 3 (3), Беларусь - 1 (2), Северная Македония - 0 (3).

Две встречи состоялись в 3-й группе: Швейцария - Исландия - 20:18, Франция - Алжир - 29:26. Позже португальские гандболисты будут соперничать с норвежцами. Положение команд: Франция - 6 (3), Португалия - 4 (2), Норвегия - 2 (2), Исландия - 2 (3), Швейцария - 2 (3), Алжир - 0 (3).

21 января стартовые матчи второго этапа состоятся еще в двух квартетах:

1. Венгрия (4 очка) - Бразилия (1), Испания (3) - Германия (2), Польша (2) - Уругвай (0).

2. Дания (4) - Катар (2), Хорватия (3) - Бахрейн (0), Аргентина (2) - Япония (1).

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-