Российские и китайские спортсмены завоевали сегодня по три олимпийских золота в Токио

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены России и Китая сегодня завоевали по три золотые медали XXXII летних Олимпийских игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

По две награды высшей пробы добыли атлеты США и Японии. Сборная Японии возглавляет командный медальный зачет, завоевав 18 наград (10, 3, 5). На второй позиции спортсмены США, у которых 24 медали (9, 7, 8), третье место у китайской команды - 21 (9, 5, 7). Российские олимпийцы занимают четвертую строку, имея в своем активе 18 наград (7, 7, 4). Всего сегодня было разыграно 22 комплекта олимпийских медалей.

Триатлон. Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова).

2. Джорджия Тейлор-Браун (Великобритания).

3. Кэти Заферес (США).

Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль

1. Том Дин (Великобритания).

2. Данкан Скотт (Великобритания).

3. Райан Мерфи (США).

Плавание. Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия).

2. Климент Колесников (Россия).

3. Райан Мерфи (США).

Плавание. Женщины. 100 м брасс

1. Лидия Якоби (США).

2. Татьяна Шенмакер (ЮАР).

3. Лилли Кинг (США).

Плавание. Женщины. 100 м на спине

1. Кайли Маккаун (Австралия).

2. Кайли Масс (Канада).

3. Реган Смит (США).

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст

1. Китай.

2. Россия.

3. Украина.

Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст

1. Китай.

2. США.

3. Россия.

Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри

1. Иоланда Нефф (Швейцария).

2. Сина Нефф (Швейцария).

3. Линда Индерганд (Швейцария).

Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м

1. Китай.

2. США.

3. Мексика.

Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка

1. Рикарда Функ (Германия).

2. Маялен Чурро (Испания).

3. Джессика Фокс (Австралия).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг

1. Ко Син Чунь (Китайский Тайбэй).

2. Полина Гурьева (Туркменистан).

3. Микико Андо (Япония).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада).

2. Джорджия Бординьон (Италия).

3. Чен Вен-Хэй (Китайский Тайбэй).

Серфинг. Мужчины

1. Италу Ферейра (Бразилия).

2. Каноя Игараси (Япония).

3. Оуэн Райт (Великобритания).

Серфинг. Женщины

1. Карисса Мур (США).

2. Бьянка Буйтентаг (ЮАР).

3. Амуро Цузуки (Япония).

Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа

1. Германия.

2. США.

3. Великобритания.

Дзюдо. Женщины. До 63 кг

1. Клларисс Агбеньену (Франция).

2. Тина Трстеняк (Словения).

3. Катрин Бошемин-Пинар (Канада), Мария Четраччи (Италия).

Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

1. Таканори Тагасе (Япония).

2. Саид Моллаеи (Монголия).

3. Маттиас Кассе (Бельгия), Шамиль Борчашвили (Австрия).

Фехтование. Женщины. Командная шпага

1. Эстония.

2. Республика Корея.

3. Италия.

Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье

1. Россия.

2. США.

3. Великобритания.

Софтбол

1. Япония.

2. США.

3. Канада.

Таэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

1. Ли Дабин (Республика Корея).

2. Милица Мандич (Сербия).

3. Альтея Лорин (Франция), Бьянка Уокден (Великобритания).

Таэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

1. Владислав Ларин (Россия).

2. Деян Георгиевски (Северная Македония.

3. Рафаэль Альба Кастилльо (Куба), Ин Кьо Дон (Республика Корея).-0-