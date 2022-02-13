Российские лыжники выиграли олимпийскую эстафету

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские спортсмены стали олимпийскими чемпионами в лыжной эстафете 4х10 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на первом классическом отрезке Алексей Червоткин обеспечил россиянам отрыв от основной группы в 24 секунды, ушедший в гонку следом Александр Большунов развил это преимущество до минуты. Бежавшим на следующих этапах коньковым ходом Денису Спицову и Сергею Устюгову оставалось только удержать задел, что лыжники и сделали.

Серебряные медали достались норвежцам Эмилю Иверсену, Полу Гульбергу, Хансу Кристеру Холунну и Йоханнесу Клебо, которые проиграли россиянам 1 мин. 07,2 сек. Бронзу завоевали представители Франции Ришар Жюв, Уго Лапалю, Клеман Парисс и Морис Манифика, уступившие норвежцам 9,2 сек.

Это эстафетное золото стало для российских и советских лыжников первым с 1980 года.-0-