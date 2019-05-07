Российские самбисты объявили состав на II Европейские игры в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России по самбо будет представлена на II Европейских играх в Минске сильнейшим составом и нацелена на первое место в общекомандном зачете. Об этом заявил главный тренер Дмитрий Трошкин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитаном команды назначен семикратный чемпион мира Артем Осипенко (свыше 100 кг), также в составе сборной выступят шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов (до 100 кг), двукратный чемпион мира Никита Клецков (68 кг), чемпионы мира Андрей Кубарьков (52 кг), Саян Хертек (57 кг), Станислав Скрябин (74 кг), Сергей Рябов (90 кг).

Соревнования по самбо на II Европейских играх состоятся 22-23 июня во Дворце спорта. За 18 комплектов наград поборются 144 спортсмена.-0-