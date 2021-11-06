Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисистки стали победительницами розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который сегодня завершился в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче за главный приз россичнки выиграли у сборной Швейцарии с сухим счетом 2:0, благодаря победам в одиночных встречах. В первой из них Дарья Касаткина уверенно выиграла в двух сетах у Джил Тайхманн - 6:2, 6:4. Затем Людмила Самсонова в упорнейшем трехсетовом поединке за два с половиной часа одолела Белинду Бенчич - 3:6, 6:3, 6:4. Это пятый титул россиянок в главном командном турнире мирового женского тенниса.

На кортах "О2 Арены" чешской столицы российская дружина заняла первое место в предварительной группе А, выиграв у сборных Франции (2:1) и Канады (3:0), а в полуфинале одолела теннисисток США с результатом 2:1.

Сборная Швейцарии стала лучшей в предварительной группе D, победив команды Чехии (2:1) и Германии (3:0). В полуфинальном матче швейцарки обыграли финалиста прошлого турнира сборную Австралии с сухим счетом 2:0. Австралийки заняли первое место в группе В, выиграв у бельгиек и белорусок с одинаковым результатом 2:1. Белорусская сборная с таким же счетом уступила еще команде Бельгии и в итоге оказалась на третьей позиции.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-