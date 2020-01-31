Российский биатлонист Алексей Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ, белорус Иван Тулатин - 10-й

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Алексей Ковалев выиграл золото в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из России пробежал 7,5 км за 19 мин. 53,0 сек., не допустив промахов. Алексей Ковалев на 9,3 сек. обогнал серебряного призера гонки чеха Ондржея Манека, также не допустившего ошибок на огневом рубеже. Замкнул тройку сильнейших американец Максим Жермейн, у которого на счету один промах и отставание от победителя на 11,3 сек.

Фото IBU

Белорус Иван Тулатин занял 10-е место в итоговом протоколе, промахнувшись и уступив россиянину 26,4 сек.

Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, проходит с 26 января по 2 февраля. В программу включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-