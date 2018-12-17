Российский форвард минского ХК "Динамо" Денис Казионов отправлен в "Шахтер"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий минского ХК "Динамо" Денис Казионов отправлен в фарм-клуб "зубров" солигорский "Шахтер", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

"После завершения процедуры драфта отказов нападающий Денис Казионов отправлен в ХК "Шахтер-Солигорск", где уже приступил к тренировкам", - говорится в сообщении.

На этой неделе "горнякам" предстоят три гостевых матча экстралиги: 18 декабря с ХК "Гомель", 20 декабря - со жлобинским "Металлургом", а завершат турне 22 декабря встречей с минской "Юностью".

Минское "Динамо" после паузы в чемпионате КХЛ, связанной с играми национальных сборных, проведет матч 18 декабря на своей площадке с рижским "Динамо".-0-