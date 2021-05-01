"Ротор" прервал серию поражений в футбольном чемпионате России

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате России по футболу сегодня проходят матчи 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них один из аутсайдеров российского первенства волгоградский "Ротор" одолел на своей арене грозненский "Ахмат" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 23-й минуте встречи забил Алексей Щеткин. Белорусские полузащитники волгоградцев Иван Маевский и Владимир Медведь на поле не выходили. До этого "Ротор" потерпел 6 поражений подряд в российском первенстве.

В Казани футболисты местного "Рубина" принимали московское "Динамо" и выиграли с результатом 2:0. В первом тайме ворота гостей поразил Джордже Деспотович, а после перерыва отличился Хван Ин Бом.

Позже "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе на своей арене встретится с футболистами "Сочи". Московский ЦСКА, за который выступает белорусский нападающий Илья Шкурин, сыграет у себя дома с "Уфой".

В воскресенье, 2 мая, в центральном поединке российского чемпионата лидеры турнира футболисты "Зенита" примут в Санкт-Петербурге идущего вторым московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе. Если зенитовцы победят, то обеспечат себе третий подряд чемпионский титул за два тура до финиша.

Футболисты "Ростова", в котором играет белорусский защитник Александр Павловец, встретят на своем поле главного неудачника турнира "Тамбов" с белорусским полузащитником Дмитрием Германом в составе. "Химки" примут у себя дома "Урал" из Екатеринбурга.

В последнем поединке этого тура тульский "Арсенал", в котором выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко, 3 мая сыграет на своем поле с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги: "Зенит" - 58 очков, "Локомотив" - 52 балла, "Спартак" - 50, "Рубин" - 49, "Динамо" - 46, ЦСКА - 46, "Сочи" - 46. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у футболистов "Уфы" 20 баллов, "Ротор" набрал 21 очко, "Арсенал" имеет 23 очка.

Список лучших бомбардиров возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.-0-