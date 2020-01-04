Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси с каждым годом становится все более масштабным. Об этом заявил сегодня журналистам президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот турнир с каждым годом становится все более крупным мероприятием. Это действительно очень радостно видеть", - сказал Рене Фазель.

Касаясь подготовки к проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею, президент IIHF отметил, что Латвия и Беларусь - две достойные хоккейные державы, в которых организация всегда на высшем уровне. "Они уже ведут огромную работу, чтобы отлично провести чемпионат в 2021 году. Думаю, это будет праздник для всех", - сказал он.

Рене Фазель вспомнил чемпионат мира 2014 года в Минске. По его мнению, соревнования были организованы на очень высоком уровне, в том числе для фанатов. Он не сомневается, что такая же организация будет и в 2021 году.-0-