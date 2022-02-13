Рыженков: девушки показали тот уровень, на котором могут выступать

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков подвел итоги олимпийской гонки преследования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Погодные условия были очень жесткими для всех спортсменок. Приятно, что девушки показали тот уровень, на котором они могут выступать. Жаль, что не дотянулись до медалей, но, стартуя с дальних позиций, отыграть такие отрывы сложно. Да, соперницы и погода, можно сказать, нам сегодня помогали. Хороший прорыв сделала Анна Сола, очень хорошо отработала. Чуть-чуть ей не хватило до медалей. Очень порадовала Ирина Лещенко, прорвавшись с 60-го места в топ-20, такое довольно редко случается. У Ирины был отличный лыжный ход - она показала восьмую скорость по ходу всей дистанции. Динара и мы расстроены: не справилась на первой стойке. Пообщаемся с ней, разберем ошибки. Возможно, помешал снег на коврике или напряжение гонки... Изготовка к стрельбе была не свойственна Динаре", - отметил Рыженков.

Анна Сола

Динара Алимбекова

Ирина Лещенко

В женском пасьюте на Играх в Пекине Анна Сола остановилась в шаге от пьедестала, Динара Алимбекова стала 19-й, Ирина Лещенко финишировала вслед за ней.-0-

Фото НОК Беларуси