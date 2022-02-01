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01 февраля 2022, 15:54

Рыженков: олимпийская трасса биатлонистов не самая сложная

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская трасса для состязаний биатлонистов не самая сложная по профилю. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков.

Однако, по его мнению, в этом заключается и сложность, потому что "отдыхать" по ходу дистанции спортсменам вообще негде. Везде пологие длинные подъемы и "рабочие" спуски, на которых также необходимо постоянно работать, поддерживая скорость и отрабатывая повороты. Плюс добавляет сложность высота над уровнем моря, очень холодная погода и жесткий, перемороженный снег.

Он также считает, что эту лыжню тяжело сравнивать с другими трассами. Перед отъездом в Китай команда смотрела на видео соревнования, которые проходили здесь, поэтому хоть и не видела трассу вживую, но уже знала ее профиль, частично владела информацией и соответственно готовилась увидеть нечто подобное.

"Поэтому никаких неожиданностей от увиденного лично для меня и, думаю, для всей команды нет. За исключением, наверное, сильного неудобства из-за дикого холода и на трассе, и на огневом рубеже. Очень сильно замерзают пальцы рук, и стрелять спортсменам не совсем просто", - сказал Олег Рыженков.

Говоря о спортсменках, наставник отметил, что практические все они проверенные бойцы и мотивированы на результат. А что касается молодой Алины Пильчук, то и она девушка не из робкого десятка и "по нервам" может дать фору любой опытной спортсменке. В общем, у всех биатлонисток мандража и какой-то нервозности не наблюдается. Конечно, необходимо определенное время, чтобы полностью адаптироваться, в первую очередь к погодным условиям, высоте и ветру. Опять же, непростая ветровая обстановка на стрельбище сильно мешает не только нам, но и всем остальным спортсменам. С какой-то долей вероятности можно прогнозировать, что во время соревнований будут и сюрпризы, и казусные моменты, и лотерея на огневых рубежах.

"Мы уже провели три тренировки на стрельбище и практически всегда ветровая обстановка была разная, но направленность ветра всегда слева направо. Тем не менее даже при такой ситуации можно стрелять достаточно уверенно и точно. Но опять же, как повезет, бывают очень сильные порывы ветра и пулю сносит на 5-8 см. Как только солнце уходит за горы, становится очень холодно. Кстати, после захода солнца немного слабовато освещены мишенные установки, что тоже будет мешать при стрельбе", - сказал Олег Рыженков.

На первый старт 5 февраля - смешанную эстафету (если все будет идти по намеченному сценарию) выйдут лидеры как в женской, так и мужской составляющих. Но и другие участники усердно готовятся и смогут, если случится форс-мажор, заменить лидеров. Ведь и Елена Кручинкина, и Ирина Лещенко имеют большой опыт выступления в эстафетах и не раз проявляли сильные волевые качества именно в эстафетных гонках.-0-

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