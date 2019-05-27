Саснович доиграет матч с Херцог, Лапко встретится с Пэрри на "Ролан Гаррос"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" стартовал второй в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из четверки белорусских теннисисток выступление начала Александра Саснович, занимающая сейчас 34-е место в мировом рейтинге. Накануне белоруска встречалась со словенкой Полоной Херцог, у которой 71-я позиция в рейтинге WTA, и выиграла первый сет - 6:4. Во второй партии словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты. Доигровка назначена на сегодня.

Также сегодня белоруска Вера Лапко (102-й номер рейтинга WTA) встретится с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486).

Еще две белорусские теннисистки выйдут на корты "Ролан Гаррос" во вторник, 28 мая. Арина Соболенко (11) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (41), а Виктория Азаренко (43) сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 9 июня.-0-