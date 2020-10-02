Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" продолжаются матчи третьего в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала женского парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк одолели в трехсетовом матче бельгийско-российский тандем Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова - 6:3, 4:6, 6:2. В первом раунде белорусско-украинская пара взяла верх над словенско-чешским дуэтом Луция Градецкая / Андрея Клепач - 6:4, 6:1.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/32 финала обыграли румынский тандем Ирина Бегу / Ралука Олару - 6:1, 6:4. Их следующими соперницами будут американские теннисистки Джессика Пегула и Эйжа Мухаммад, которые выбили из турнира белорусско-украинский тандем Вера Лапко / Даяна Ястремская.

В одиночном разряде Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) завтра в 1/16 финала сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (35). До этого белоруска победила американку Джессику Пегулу (60) - 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (71) - 7:6 (8:6), 6:0.

Ранее из одиночного разряда "Ролан Гаррос" выбыли две белоруски. Во втором раунде Виктория Азаренко (14) проиграла словачке Анне Шмидловой (161) - 2:6, 2:6, а Александра Саснович (96) уступила французской теннисистке Каролин Гарсии (45) - 6:7 (5:7), 2:6.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.-0-