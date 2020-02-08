Саснович обыграла Рус и сравняла счет в матче Кубка Федерации с Нидерландами - 2:2

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси сравняла счет в матче Кубка Федерации с теннисистками из Нидерландов - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке сегодняшнего игрового дня Александра Саснович одолела Аранчу Рус - 0:6, 7:5, 6:2. Проиграв первый сет с "сухим" счетом, белоруска сумела взять себя в руки, и выиграла две партии подряд. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Соболенко проиграла Бертенс, белоруски уступают Нидерландам 1:2 в матче Кубка Федерации В обоих сетах белоруска почти ни в чем не уступала своей сопернице, но все же проиграла - 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Таким образом, судьба матча решится в парной встрече, в которой у белорусок заявлены Лидия Морозова и Ольга Говорцова. Хозяйки рассчитыаают на Деми Схюрс и Лесли Керхов. Впрочем, капитаны команд могут внести изменения в заявку.-0-