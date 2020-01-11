Саснович победила в первом круге квалификации турнира в Аделаиде

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга) победно стартовала в квалификации турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска в первом раунде одолела в трехсетовом поединке японку Сюко Аояму (739) - 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Завтра в решающем матче за выход в основную сетку этих состязаний соперницей Александры Саснович будет немецкая теннисистка Татьяна Мария (84).

Турнир в Аделаиде с общим призовым фондом $780 тыс. завершится 18 января.-0-