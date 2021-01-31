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31 января 2021, 09:21

Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

Александра Саснович. Фото из архива
Александра Саснович. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на турнире Gippsland Trophy с призовым фондом $565,5 тыс. в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью белоруска, занимающая 90-е место в мировом рейтинге, в матче 1/32 финала обыграла украинку Лесю Цуренко, у которой 146-я позиция, - 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Во втором раунде Александра Саснович сыграет с победительницей поединка между румынкой Ириной Бегу (79-й номер рейтинга WTA) и китаянкой Чжэн Сайсай (42).

Седьмая ракетка планеты белорусская теннисистка Арина Соболенко посеяна под четвертым номером и вступит в борьбу с 1/16 финала. Там ее соперницей будет эстонка Кайя Канепи (94).

Состязания в Мельбурне завершатся 6 февраля.-0-

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