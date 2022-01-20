Сборная Алжира по футболу сенсационно вылетела из Кубка африканских наций

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Алжира, победившая на Кубке африканских наций по футболу - 2019, покидает нынешний турнир на стадии группового этапа, не одержав ни одной победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За три матча алжирцы набрали всего одно очко и заняли последнее место в квартете Е. Сегодня "лисы пустыни" проиграли команде Кот-д'Ивуара - 1:3, тем самым сложив полномочия чемпионов Африки. "Слоны" в свою очередь разжились семью баллами и шагнули в плей-офф с первого места. Вслед за ивуарийцами из группы с шестью очками вышла сборная Экваториальной Гвинеи, которая в третьем туре одолела команду Сьерра-Леоне со счетом 1:0.

Групповой этап Кубка африканских наций завершится сегодня матчами пула F Гамбия - Тунис и Мали - Мавритания. Все команды группы, за исключением мавританцев, обеспечили себе путевки в 1/8 финала турнира.-0-