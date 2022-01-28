Сборная Беларуси по хоккею проведет два матча с магнитогорским "Металлургом"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках февральской международной паузы сборная Беларуси по хоккею проведет два спарринга с одним из лидеров КХЛ - магнитогорским "Металлургом", сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Команды сыграют на "Олимпик-Арене" 9 и 13 февраля. Оба матча начнутся в 11.00, вход на трибуны будет свободным.
Тренировочный сбор национальной сборной Беларуси стартует 7 февраля. "Металлург", занимающий второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, будет тренироваться в Минске с 1 по 13 февраля. Ранее хоккеисты из Магнитогорска проводили в столице Беларуси предсезонный сбор.
КХЛ приостановила регулярный чемпионат с 15 января. Официальной информации о сроках и формате возобновления турнира на данный момент нет.-0-