Сборная Беларуси по хоккею провела спарринг с магнитогорским "Металлургом"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею обыграла магнитогорский "Металлург" в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый из запланированных спаррингов сборной Беларуси в февральской международной паузе против "Магнитки" прошел на льду столичной "Олимпик-Арены". Основное время поединка закончилось со счетом 1:1 - на гол Виталия Пинчука в стартовой трети гости ответили точным броском Линуса Виделля в середине второго периода. В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов точнее оказались подопечные Вудкрофта - 3:2.

Состав сборной Беларуси преимущественно составили хоккеисты 1999 года рождения и младше. Один из лидеров КХЛ "Металлург" привез в Минск практически основной состав за исключением пятерых игроков, выступающих на Олимпийских играх в Пекине.

Второй спарринг между командами состоится 13 февраля также на "Олимпик-Арене".-0-