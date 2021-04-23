Сборная Беларуси по хоккею уступила россиянам в товарищеской встрече

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею, проводящая спарринги накануне чемпионата мира, уступила команде России в товарищеской встрече в Москве - 3:6 (0:0, 1:6, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом хозяев ледовой площадки. Однако поразить ворота белорусской команды в первом периоде соперники не смогли. Зато во второй трети поединка зрители увидели сразу несколько голов.

Счет на 23-й минуте открыл россиянин Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Лямкин и Василий Подколзин. На 27-й минуте матча сборная Беларуси получила еще два гола от Егора Коршкова и Ильи Сафонова. На 33-й минуте Франсис Паре сократил разницу в счете, однако переломной эта шайба не стала. До второго перерыва подопечные Михаила Захарова пропустили еще трижды. Результативные выпады на счету Андрея Кузьменко, который отличился в равных составах, а также Антона Бурдасова и Егора Коршкова, реализовавших большинство своей команды.

Впрочем, третий период удался белорусской дружине куда лучше. По разу ворота россиян поразили Дмитрий Коробов и Герман Нестеров. Отметим, что при последнем взятии ворот в матче, россиян на площадке было на два человека меньше.

Завтра в 14.00 команды проведут в Москве второй товарищеский поединок.-0-