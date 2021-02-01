Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу с венграми

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Александр Савинцев пригласил на сбор 16 игроков:

вратари - Сергей Давидович (ВРЗ, Гомель), Евгений Змысля, Алексей Лукша (оба - "Столица", Минск); полевые игроки - Максим Евдокимов, Павел Книга, Сергей Силивончик (все - БЧ, Гомель), Олег Горбенко, Денис Колб, Сергей Лавор, Игорь Щербич (все - "Столица", Минск), Артем Козел, Павел Раговик, Юрий Рабыко (все - "Витэн", Орша), Сергей Крыкун (Тюмень, Россия), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба - ВРЗ, Гомель).

Тренировочный сбор проходит на спортивно-оздоровительной базе "Ратомка". После его завершения белорусская дружина отправится в Будапешт, где 3 февраля проведет свой второй поединок в 5-й квалификационной группе. На старте отборочного турнира белорусы победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Венгры начали турнир с крупного выездного поражения от команды Казахстана - 0:5.

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-