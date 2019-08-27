Сборная Беларуси по мини-футболу победила азербайджанцев в товарищеском матче

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Азербайджана со счетом 5:2 в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы пропустили мяч на 6-й минуте игры, а затем Сергей Силивончик, Антон Гусаков и Максим Евдокимов к середине первого тайма сделали счет 3:1 в пользу хозяев, после чего гости сократили разрыв до минимума. Во второй половине встречи Антон Гусаков и Владислав Селюк забили еще два гола, на что азербайджанцы ответили лишь одним забитым мячом.

Игрой белорусской команды впервые руководил новый наставник Александр Савинцев, сменивший Андрея Толмача, который недавно стал генеральным директором ФК "Динамо-Минск".

В десяти предыдущих встречах белорусы побеждали 3 раза, азербайджанцы - 6, один матч завершился вничью.

Второй спарринг сборные Беларуси и Азербайджана проведут 28 августа в Борисове. Сейчас в европейском рейтинге белорусы занимают 14-е место, азербайджанцы находятся на четвертой позиции.

Для обеих команд эти контрольные матчи являются этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата мира. В конце октября в Италии сборная Беларуси в 4-й квалификационной группе будет соперничать за выход в следующий отборочный этап с хозяевами, а также с командами Англии и Венгрии. Азербайджан примет турнир в 3-й группе, где также сыграют команды Словакии, Черногории и Молдовы. Борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства продолжат по две лучшие сборные из 8 квартетов. Решающий этап чемпионата планеты пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-