Сборная Беларуси по мини-футболу вышла в элитный раунд квалификации ЧМ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Англии и вышла в элитный раунд квалификации чемпионата мира 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче соревнований в 4-й отборочной группе в итальянском Эболи подопечные Александр Савинцева переиграли англичан со счетом 5:2. В первой игре белорусы сыграли вничью с итальянцами - 3:3, а затем победили венгров 2:0.

Итоговое положение команд: Италия - 7 очков, Беларусь - 7, Венгрия - 3, Англия - 0.

Жеребьевка решающего раунда квалификации мирового первенства состоится 7 ноября. В него кроме белорусов и итальянцев вышли сборные Испании, Финляндии, Словении, Украины, Азербайджана, Словакии, Казахстана, Румынии, Сербии, Франции, России, Хорватии, Чехии и Португалии.

Финальная стадия 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-