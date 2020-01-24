Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России

Фото Ассоциации "Федерация пляжного футбола"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу на первом учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге дважды обыграла чемпиона России местный "Кристалл", сообщает корреспондент БЕЛТА. В стартовом предсезонном спарринге белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо выиграли со счетом 9:4. Хет-трик в этой встрече оформил Юрий Петровский, дубль в активе Игоря Бриштеля и Ивана Константинова, по разу отличились Иван Миранович и Вадим Бокач. Героем второго поединка, в котором белорусы победили с результатом 9:5, стал Игорь Бриштель, пять раз поражавший ворота соперников. По одному голу в свой актив записали Евгений Новиков, Иван Константинов и Никита Чайковский, еще один мяч хозяева забили в свои ворота. Свой заключительный товарищеский матч белорусские "пляжники" проведут 25 января против еще одного питерского клуба "Сити". В этом сезоне сборная Беларуси примет участие в нескольких турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!