Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды уступила иранцам

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела два поражения в гостевых товарищеских матчах с командой Ирана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо уступили иранцам с результатом 2:3. В составе белорусской команды мячи забили Евгений Новиков и Никита Чайковский. Второй спарринг также проходил в напряженной борьбе, и дело дошло до овертайма, в котором хозяевам вновь удалось вырвать победу с минимальным перевесом в счете - 5:4. В этой встрече у белорусов отличились Егор Гордецкий, Вадим Бокач, Александр Кириллов и Иван Константинов.

Сегодня сборные Беларуси и Ирана проведут заключительный контрольный поединок. В обновленном недавно рейтинге национальных сборных по пляжному футболу Беларусь занимает 11-е место, иранцы находятся на 14-й позиции. Возглавляет список сборная России, на втором месте команда Португалии, третьей идет Бразилия, на четвертой строке Япония, пятерку лидеров замыкает сборная Сенегала.-0-